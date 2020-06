Mascherine gratuite ancora disponibili nelle farmacie della Bassa Romagna

È ancora possibile ritirare presso numerose farmacie della Bassa Romagna le mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna per i cittadini. Vista la disponibilità, la giunta dell’Unione ha deciso di consentire il ritiro di due confezioni a ciascun nucleo familiare, fino a esaurimento delle scorte.

La distribuzione è possibile grazie alla disponibilità delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa: l’Antica farmacia Lugaresi e la farmacia comunale di Alfonsine; le farmacie Bedeschi-Baioni, Reale, Santo Monte, Preda e Catozzi a Bagnacavallo; la farmacia comunale di Cotignola e la farmacia Mugellini di Barbiano; le farmacia Margotti, Camanzi e Bastia a Conselice; la farmacia comunale San Rocco e la farmacia San Francesco a Fusignano; le farmacie comunali 1, 2 e 3, la farmacia del Sacro Cuore, la farmacia Baioni e la farmacia Della Villa a Lugo; le farmacie San Paolo, Del Mulino e San Vitale a Massa Lombarda; la farmacia Bragonzoni a Sant’Agata sul Santerno; a Bagnara di Romagna le mascherine sono disponibili presso lo Sportello Sociale del Comune.

Le mascherine sono confezionate in pacchetti da tre pezzi. In tutto, sono circa 130mila le mascherine messe a disposizione dalla Regione per i nove Comuni della Bassa Romagna.