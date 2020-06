Ravenna: rovinosa caduta per un motociclista in via Trieste

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, in via Trieste a Ravenna si è verificato un incidente che ha riguardato un motociclista che, urtato da un altro mezzo, è stato fatto cadere a terra: il mezzo in questione, pare, sarebbe poi fuggito senza prestare soccorso. Ancora non si conoscono le generalità e l’entità delle ferite del centauro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.