Spaccio a Marina di Ravenna: giovane pusher finisce in manette

Nella serata di ieri, venerdì 5 giugno, i Carabinieri di Marina di Ravenna hanno arrestato un 24enne italiano, per detenzione a scopo di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, infatti, è stato sorpreso nei pressi di un noto esercizio pubblico della località turistica, in possesso di hashish. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane durante il controllo di polizia, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo così ulteriori 25 grammi di marijuana suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nella mattinata il giovane è stato condotto avanti il Tribunale di Ravenna dove il giudice ha convalidato la misura precautelare applicando al giovane l’obbligo di dimora nella provincia di Ravenna; di permanenza notturna; e di firma presso i Carabinieri di Ravenna.