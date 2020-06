Telefonate, minacce, schiaffi e pugni alla ex fidanzata: 38enne ravennate arrestato per stalking

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato per stalking un pizzaiolo ravennate di trentotto anni che non si è rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata e ha continuato a perseguitarla. Mesi di insulti, minacce e una tempesta di telefonate fino a alla violenza fisica consistita in schiaffi e pugni procurandole un perdurante stato di ansia.

Prima della decisione definitiva di porre fine a questo inferno sporgendo denuncia, il fidanzato geloso e possessivo era sempre stato perdonato, poi la richiesta di aiuto è giunta direttamente in caserma, poi sono arrivate la denuncia e l’indagine coordinata dalla Procura che ha portato all’emissione del provvedimento restrittivo a carico dell’arrestato, con precedenti specifici, che si trova in carcere e dovrà rispondere anche dell’aggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona con cui aveva avuto una relazione sentimentale.