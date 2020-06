Cade per 15 metri riportando svariati traumi: 48enne alpinista di Bagnara trasportata al Careggi (FI)

Il 6 giugno 2020 una signora di 48 anni residente a Bagnara di Romagna (RA) è rimasta vittima di un incidente mentre si trovava con un gruppetto di persone del CAI Ravenna ad arrampicarsi in località Rocchino di Cavrenno (in foto sottostante), comune di Firenzuola, zona Passo della Raticosa.

La ricostruzione dell’accaduto: salita per una via denominata via delle More e arrampicatasi da sola in autosicura, la donna durante la salita ha iniziato a fare una diagonale per intercettare un’altra via che l’avrebbe portata fino alla sommità. Sfortunatamente, un vecchio chiodo ha ceduto e la donna è rovinosamente caduta per 15 metri andandosi a fermare nella cengia sottostante riportando svariati traumi. Attorno alle 13.15 gli amici hanno chiamato il 118 chiedendo aiuto.

La Centrale Operativa del 118 di Firenze ha inviato sul posto l’eliambulanza provvista di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, servizio regionale Toscana, stazione di Monte Falterona e i Vigili del Fuoco.

Il recupero della donna avvenuto in parete è stato particolarmente difficoltoso. La paziente è stata raggiunta dal personale dell’elisoccorso con il verricello. Il medico, dopo averla valutata dal punto di vista clinico, ha provveduto a somministrare un analgesico a causa del fortissimo dolore. La donna è stata poi immobilizzata, posizionata sulla barella, recuperata con il verricello e trasportata all’Ospedale Careggi di Firenze in condizioni di media gravità.