Lugo. Gruppo PD presenta interpellanza su atti vandalici al Pavaglione

Il gruppo del PD in Consiglio Comunale condanna fermamente gli atti vandalici occorsi nella notte tra il giorno 5 ed il giorno 6 del mese di giugno 2020. presentando immediata interpellanza in consiglio comunale. I consiglieri Beatrice Ricci Iamino e Giacomo Baldini hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:”Lugo non è certo una città degradata, anzi, ma è necessaria attenzione per evitare che certi fenomeni di inciviltà possano ripetersi. Si tratta di episodi che non vanno né sottovalutati né drammatizzati, ma affrontati con impegno e ragionevolezza, soprattutto in chiave preventiva. Per questo intendiamo sollecitare l’amministrazione a studiare le azioni più efficaci da mettere in campo, nelle materie di propria competenza. E’ da valutare anche un incremento dei controlli: questo però dovrà necessariamente avvenire tramite un confronto con i responsabili delle forze dell’ordine dello Stato, competenti in primo luogo per la prevenzione e repressione dei reati. La fruizione del centro storico ha compiuto un vero e proprio salto di qualità negli ultimi anni, grazie alle scelte di governo locale: si tratta di un risultato che intendiamo preservare e consolidare”.