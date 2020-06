Aido Valle del Senio, segnali di ripartenza. Il 12 giugno l’assemblea annuale dei soci

È convocata per venerdì 12 giugno alle ore 20.45 l’assemblea ordinaria annuale della sezione Aido Valle del Senio, la sezione che comprende i Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme, Castelbolognese e Solarolo. Gli oltre 2.000 iscritti all’associazione italiana per la donazione di organi e tessuti sono invitati in seconda convocazione venerdì 12 giugno 2020, alle ore 20,45 presso l’area verde cortilizia della sede dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Riolo Terme in Via Berlinguer.

Ed è proprio grazie all’Associazione di Protezione Civile e ai suoi volontari che l’assemblea si potrà svolgere in totale sicurezza rispettando le regole di prevenzione atte al contenimento della diffusione del Covid 19. Oltre al distanziamento sociale e a percorsi differenziati di entrata uscita, i partecipanti dovranno indossare la mascherina e utilizzare il gel fornito all’ingresso. I volontari di Protezione Civile saranno a disposizione per garantire il rispetto delle indicazioni.

Oltre alla relazione del consiglio sulle attività svolte nei vari Comuni nell’anno 2019, verrà presentato ed approvato il rendiconto economico consuntivo dell’anno trascorso e il bilancio di previsione dell’anno 2020. All’incontro di venerdì sono stati invitati anche i Sindaci dei Comuni che, se presenti, porteranno il saluto delle rispettive amministrazioni con le quali si sta collaborando da diverso tempo. Da qualche anno infatti, è stato attivato il progetto “Una scelta in Comune” presso gli uffici anagrafi dei Comuni dove si può dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti che confluirà direttamente nel Sistema Informatico Trapianti.

L’occasione dell’assemblea quest’anno sarà anche quella di eleggere i nuovi consiglieri che guideranno l’associazione per i prossimi 4 anni e di nominare i delegati all’Assemblea Nazionale che si svolgerà nei prossimi mesi.

“La solidarietà, la forza morale e la determinazione delle nostre genti dimostrati in questi interminabili giorni di lockdown è per noi uno stimolo a riprendere le nostre attività. Non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a diffondere il nostro messaggio di amore, solidarietà e diritto alla salute attraverso il web, ma ora è il momento di tornare in campo sempre con la massima sicurezza e nel rispetto delle norme” dichiarano dall’Associazione.

L’Aido Valle del Senio fa parte dell’Aido Provinciale di Ravenna che conta oltre 16.500 iscritti. Il consiglio direttivo dell’Associazione invita i soci a partecipare all’assemblea anche per portare la propria voce con nuove idee e proposte di iniziative da svolgersi in futuro. Per informazioni telefono 329 8008582 – rioloterme2157@nethouse.it