Marina di Ravenna. Scoppia incendio alla Fabbrica Vecchia: oltre 4 ore per domarlo

Nella serata di ieri, domenica 7 giugno, nel cielo di Marina di Ravenna intorno alle 21 si è levata una grande nube di fumo scuro: era appena scoppiato un incendio nel complesso della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, per cause ancora sconosciute. L’incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio, già vuoto e inagibile da tempo.

I Vigili del Fuoco si sono subito presentati sul posto con 4 mezzi e, ci spiegano, hanno impiegato 4 ore abbondanti per domare il rogo. Ora la struttura, già fatiscente in precedenza, lo è ancora di più: per questo i Vigili hanno fatto appello affinché recintata meglio.