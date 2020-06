Minorenne tenta furto d’indumenti indossandoli: arrestato dalla Polizia di Ravenna

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno 2020 la Polizia di Ravenna ha arrestato un minorenne ravennate di 16 anni per il reato di furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote. Poco dopo la mezzanotte dell’8 giugno 2020 una volante è intervenuta in via Salara in seguito ad una segnalazione, giunta al 112 N.U.E., di persone sospette davanti al negozio di abbigliamento Jade. Sul posto gli agenti hanno trovato anche il proprietario del negozio che aveva ricevuto un sms dal sistema di allarme installato nell’esercizio commerciale.

Entrati nel negozio (che è disposto su due livelli), gli agenti hanno scoperto al piano superiore un minorenne con precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio e la disciplina sulle sostanze stupefacenti, che si era nascosto dietro ad una tenda dell’area espositiva; il ragazzino, immediatamente bloccato, aveva addosso diversi capi di abbigliamento del negozio, alcuni dei quali ancora con le etichette ed altri con la placca antitaccheggio del negozio.

Sul posto i poliziotti hanno accertato che il minore, forse aiutato da complici che erano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo della Polizia, avevano fatto accesso al negozio forzando una finestra del primo piano, con un cavalletto da bicicletta, raggiunto dopo essersi arrampicato su una grondaia.

Il giovanissimo, condotto in Questura, è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso con persone allo stato ignote e trattenuto in camera di sicurezza della Questura per poi essere trasferito, nella mattinata odierna, al Centro di Prima Accoglienza di Bologna. Tutti i capi di abbigliamento che indossava al momento dell’arresto, risultati del valore complessivo di 2600 euro, sono stati restituiti al proprietario dell’esercizio commerciale.