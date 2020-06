Nel fine settimana a Cervia: 400 controlli a persone e mezzi ed elevate 10 sanzioni amministrative

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio, nel fine settimana del 6 e7 giugno, hanno deferito in stato di libertà 5 persone e segnalato all’autorità amministrativa un soggetto.

In particolare un italiano di trent’anni e una coetanea rumena sono stati denunciati per la violazione del codice antimafia in quanto non rispettavano le restrizioni del foglio di via obbligatorio che imponeva loro di non ritornare nel comune di Ravenna.

Invece, due uomini di 57 e 40 anni, e un ragazzo di 26 anni sono stati sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per tutti e tre è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica e il ritiro della patente.

Infine, un cittadino di nazionalità albanese è stato sorpreso con due grammi di marijuana. Per la detenzione della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.

Nel complesso sono state effettuati 400 controlli a persone e mezzi ed elevate 10 sanzioni amministrative.