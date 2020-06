Sant’Agata sul Santerno. Nuovi orari e nuove modalità di accesso per tutti i servizi comunali

Nuovi orari e nuove modalità di accesso per gli sportelli del Comune di Sant’Agata sul Santerno, in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19.

I servizi vengono erogati durante gli orari di apertura al pubblico in via preferenziale su appuntamento, salvo casi di grave e comprovata urgenza per i quali sarà garantita l’erogazione immediata del servizio. Le prenotazioni telefoniche o via email saranno possibili durante gli orari di apertura degli uffici.

Di seguito nello specifico si riporta l’apertura al pubblico degli uffici.

L’Ufficio Servizi Demografici riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12 (mese di luglio e agosto sabato chiuso) e può essere contattato al numero 0545 919915/919917, email anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it.

Cambiano anche le modalità di rilascio della carta d’identità elettronica (Cie) presso lo sportello: i cittadini possono prenotare il servizio utilizzando l’agenda online sul sito del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12), oppure contattando gli uffici telefonicamente (0545 919917) o tramite email (anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it ).

La nuova modalità di gestione consentirà una maggiore rapidità di erogazione del servizio, eliminando le attese ed evitando assembramenti.

Le carte d’identità scadute dopo il 31 gennaio mantengono la loro validità fino al 31 agosto 2020, per la proroga disposta dal decreto-legge n. 18/2020, a eccezione della validità per l’espatrio. In caso di urgenza o di primo documento, il rilascio della carta verrà comunque garantito.

Tutti gli altri uffici comunali, compreso lo Sportello Socio-educativo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna presso l’Urp, saranno aperti al pubblico il lunedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.

Questi i contatti dei singoli servizi: Urp, Anagrafe canina, Cimitero email urp@comune.santagatasulsanterno.ra.it, telefono 0545 919900/919907; Sportello socio educativo email marchesinis@unione.labassaromagna.it, telefono 0545 919914/919907; Area Territorio (Ufficio Lavori pubblici) email tecnico@comune.santagatasulsanterno.ra.it, telefono 0545 919900/919911/919903; Ufficio Cultura e Sport email cultura@comune.santagatasulsanterno.ra.it, telefono 0545 919900/919913/919903; Segreteria Generale email segreteria@comune.santagatasulsanterno.ra.it, telefono 0545 919900/919913.