Si sfidano salendo sul tetto della discoteca. 19enne ravennate precipita da un’altezza di 7 metri

Una bravata che poteva finire in tragedia. Dopo una serata trascorsa fra amici a Collesalvetti, in provincia di Livorno, verso le tre di notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, alcuni ragazzi hanno deciso di sfidarsi salendo sul tetto di una discoteca chiusa, arrampicandosi da una scaletta di sicurezza. Nel gruppo di amici c’era anche Patric Fiumansky, 19enne, originario di Ravenna, residente a Bagno a Ripoli.

All’improvviso qualcosa è andato storto: la copertura in plexiglass sul tetto ha ceduto e Patric è precipitato da un’altezza di sette metri, riportando traumi a ferite.

Gli altri amici hanno allertato i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Pisa, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e sembra non sia in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri intervenuti hanno confermato la dinamica ed avvisato la madre di Patric, residente a Ravenna.

