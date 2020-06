Faenza. Fermati dalla Polizia Locale spacciatore e assuntore in Corso Garibaldi

Nella mattina del 9 giugno 2020 gli agenti hanno fermato, in Corso Garibaldi a Faenza davanti alla Conad, un cittadino nigeriano del 1982 sorpreso a cedere droga ad un connazionale. Per l’uomo, in Italia come richiedente asilo, essendo la quantità di droga trovata in suo possesso esigua è scattata la semplice denuncia a piede libero, mentre per l’acquirente è scattata la segnalazione amministrativa in prefettura in quanto assuntore.

Segnalati come assuntori anche due giovani faentini, trovati, nei giorni scorsi, in possesso di stupefacenti, durante una perquisizione domiciliare, eseguita dai vigili manfredi, su disposizione della Procura per altri motivi. Denunciati poi a piede libero, invece per smaltimento illecito di rifiuti, due bosniaci 50 enni, pregiudicati, sorpresi a bruciare matasse di fili di plastica, in zona Reda, al fine di ricavarne il rame posto all’interno. Sono poi state contestate anche alcune violazioni delle norme regionali per la custodia non corretta di animali a Castel Bolognese. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli in specifiche zone di Faenza, dove vengono segnalati problemi di degrado urbano.