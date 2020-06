Martedì 9 giugno caratterizzato da nuvolosità variabile nel cielo ravennate. E’ quanto indica Arpa Emilia Romagna per il nostro territorio. Cieli nuvolosi al mattino sia in pianura che sui rilievi. Nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge con

tendenza ad aumento della nuvolosità e possibili piogge in serata sui rilievi.

Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 41 (costa) e 48 km/h (pianura).

Per tutta la giornata previsto mare mosso.