Procedono i lavori di asfaltatura di Hera dopo gli interventi sulla rete idrica a Conselice e S. Agata sul Santerno

Oltre ai ripristini di via Bellagrande e Raffaello Sanzio a Lavezzola, ultimati la settimana scorsa, da domani, mercoledì 10 Giugno, i lavori interesseranno alcuni tratti delle vie Bisa, Giotto, Guglielma e Porto Venere. Da lunedì prossimo, 15 giugno, proseguiranno gli interventi di ripristino, che interesseranno il territorio del Comune di Sant’Agata sul Santerno e consisteranno nel completo rifacimento del manto stradale di via Cavour e via Gramsci.

L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.