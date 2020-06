Divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare alla foce del Savio a Lido di Classe

È stata emessa oggi, mercoledì 10 giugno, dal Comune di Ravenna un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di Lido di Classe da 250 metri a nord del molo nord foce Savio al piede del molo nord foce Savio. Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodotta oggi dall’unità operativa igiene e sanità pubblica del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, in quanto dagli esiti delle analisi microbiologiche del campione di acque marine prelevate nel punto di monitoraggio “Lido di Classe – 100 metri nord foce fiume Savio” è emersa una concentrazione superiore ai valori limite del parametro enterococchi intestinali.

Tale superamento del valore limite è da intendersi riconducibile alle intense piogge che si sono verificate nei giorni scorsi in Emilia Romagna, che hanno provocato piene importanti dei fiumi e dei canali che poi sfociano in Adriatico, e si prevedono di breve durata. Al momento è in corso l’apposizione dei cartelli di divieto. Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti dalla legge.