Lavori del Consiglio comunale di Ravenna: approvata convenzione con associazione Clama per l’adozione di cani e gatti

Nella seduta di ieri il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la delibera sulla convenzione tra il Comune di Ravenna e l’associazione Clama per favorire l’adozione dei cani e dei gatti di proprietà al fine di prevenire l’ingresso degli animali nelle strutture di ricovero e per favorire l’adozione di quelli ospitati, fino al 31 dicembre 2022. Ha presentato la delibera l’assessore Gianandrea Baroncini. Si tratta di un impegno di 6mila euro per una convenzione in essere da diversi anni. Sono intervenuti Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Fiorenza Campidelli (Pd) e Veronica Verlicchi (La Pigna). Il gruppo Lista per Ravenna ha evidenziato l’importanza di questa convenzione, ma sarebbe stato auspicabile un incremento economico per un’azione di un volontariato così benemerita. Il gruppo Pd ha sottolineato come questa convenzione sia importante, così come con le altre con associazioni di volontariato rivolte agli animali. Il gruppo La Pigna ha valutato positivamente i contenuti della delibera.

Approvato ordine del giorno sull’applicazione delle normative per l’assunzione di lavoratori disabili

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Daniele Perini su “Diamo piena applicazione alle normative per l’assunzione di lavoratori disabili”. Sono intervenuti: Veronica Verlicchi (La Pigna), Idio Baldrati (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).