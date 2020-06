Parte Ravenna Bella di Sera 2020: negozi aperti il mercoledì e il venerdì sera e tante iniziative per tutta l’estate

Oggi mercoledì 10 giugno parte Ravenna Bella di Sera 2020 in Piazza del Popolo e nelle vie del centro storico di Ravenna. Con una grossa novità: le serate di appuntamenti e di apertura dei negozi diventano due, il mercoledì e il venerdì. “È una decisione scaturita dal tavolo di confronto fra Comune e Associazioni di categoria – spiega l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini – nel quale abbiamo affrontato le iniziative da prendere per rilanciare turismo e commercio in città dopo l’emergenza Coronavirus.”

Dal 10 giugno fino alle fine di agosto, quindi, tutti i mercoledì e i venerdì, le piazze e i luoghi più suggestivi della città di Ravenna sono pronti ad accogliere cittadini e turisti: un caleidoscopio di appuntamenti per incontrare tutti i gusti. È in fase di definizione, ma sarà disponibile a breve, l’elenco ufficiale degli eventi della rassegna che da vent’anni offre serate all’aperto con musica, teatro, sport, danza, burattini e molto altro, compreso il tradizionale appuntamento con le visite guidate in notturna di Mosaico di Notte alla scoperta dei più bei monumenti di Ravenna.

Questa sera 10 giugno ci sarà la partenza che sarà una prova generale con molte decine di negozi già aperti, poi via via altri negozianti decideranno di aggiungere la loro attività alla lista. L’orario di apertura serale dei negozi è indicativamente dalle 21 alle 23, ma qualcuno potrebbe fare orario anche continuato senza pausa per la cena.