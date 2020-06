Partita e assembramento a Lugo, sciolto da Polizia locale. La Lega insorge. Sindaco Ranalli: non accetto lezioni da chi ha fatto l’assembramento di Roma

Sul campetto di Croce Coperta a Lugo si è svolta nei giorni scorsi una partita abusiva di calcio organizzata da ragazzi di colore, che ha dato origine a un piccolo assembramento e a qualche tensione di troppo. Alcuni abitanti della zona hanno allertato le Forze dell’Ordine che sono intervenute e hanno prontamente riportato la situazione alla normalità, anche se gli organizzatori della partita pare abbiano avuto da ridire e se la siano presa con gli agenti della Polizia Locale e con un cronista. Ma la partita era fuori da ogni regola e dunque andava interrotta. Fin qui i fatti, sui quali prontamente si avventa la politica. La Lega con il suo capogruppo Fabio Cortesi tuona contro il piccolo assembramento degli extracomunitari, dimenticando che un assembramento ben più imponente con migliaia di persone è stato organizzato a Roma il 2 giugno scorso proprio dal suo leader Matteo Salvini che si è fatto immortalare a più riprese a tu per tu con tanti sconosciuti senza mascherina per fare dei selfie. Il massimo del cattivo esempio. Alla Lega queste cose le ricorda il Sindaco di Lugo Davide Ranalli dicendo che non riceve lezioni sugli assembramenti dalla Lega dopo quanto accaduto a Roma, appunto. E ricordando che a Lugo l’assembramento è stato prontamente fermato, a Roma no.

Ma vediamo cosa ha scritto Fabio Cortesi della Lega di Lugo: “Così come riportato anche oggi in alcuni quotidiani, nello scorso fine settimana si sono improvvisate partite di calcio nel campetto di Croce Coperta a Lugo. Il paradosso è che questo è esattamente di fronte al comando della Polizia Locale. Tutti i giocatori erano extracomunitari africani, non è dato sapere se richiedenti asilo, se rifugiati o semplici cittadini e sinceramente non è completamente rilevante. Di fatto un assembramento di 30/40 persone tra chi giocava e chi assisteva, una cosa vietata e inaudita, in quanto il calcio è uno sport di contatto. Sul posto sono intervenute due agenti donne della Polizia Locale e un cronista, allertati da alcuni residenti, impressionati dal numero delle persone presenti. A parte la chiara violazione a tutte le disposizioni in vigore, sanzionabile nei termini di legge, quello che accade poi è un qualcosa che inquieta e preoccupa non poco. Alla vista delle due agenti, una parte dei ragazzi è scappata di corsa e altri con fare minaccioso si sono assembrati ulteriormente avvicinandosi sia alle agenti che al giornalista imprecando e rivolgendo insulti appunto minacciosi e sessisti, nei confronti delle agenti e del giornalista. A questo punto, il giornalista, vista la situazione e temendo per la propria incolumità ha dovuto lasciare il campetto, non potendo esercitare quel diritto e dovere di cronaca degno di una democrazia che voglia essere tale.”

“Non possiamo tollerare che vi sia un atteggiamento di totale rifiuto alle disposizioni in termini di assembramento, ma peggio che vi sia un atteggiamento a tratti minaccioso verso la Polizia Locale, verso chi fa il proprio lavoro e in questo caso anche verso le agenti in quanto donne. Dopo aver letto i particolari nei giornali e vista la gravità dei fatti, abbiamo presentato oggi stesso una interrogazione per chiedere spiegazioni. Vogliamo essere certi che la sicurezza delle agenti non sia mai stata messa in discussione, vogliamo sapere per quale motivo questi assembramenti passino inosservati, vogliamo inoltre sapere se il non rispetto delle disposizioni piuttosto che insulti e minacce non rientrino in un chiaro problema di ordine pubblico e che meriti ulteriori azioni giudiziarie. Sconcertante il silenzio di un’Amministrazione che pochi giorni fa, per debellare gli eccessi alcolici, ha dichiarato che da lunedì sera avrebbe chiuso i distributori automatici che vendono bibite e snack (rivelatasi poi la solita bufala sparata lì, perché tutto è rimasto aperto), mentre sapendo dell’episodio intimidatorio e minaccioso nei confronti di tre persone (due delle quali in divisa) fa finta che non sia successo nulla. – conclude il leghista Cortesi – Nessun Sindaco avrebbe omesso di prendere immediati provvedimenti, sempre che non ci sia qualcosa di scomodo di cui non si può parlare.”

Da noi interpellato il Sindaco Davide Ranalli così commenta l’accaduto e le parole di Cortesi: “La partitella c’è stata, non era autorizzata, né poteva esserlo. È stata auto-organizzata da queste persone che hanno infranto le regole. Per questo è prontamente intervenuta la Polizia Locale, l’assembramento è stato sciolto, il mantenimento delle regole assicurato. C’è stata qualche tensione, ma alla fine tutto è tornato a posto. Questo è accaduto a Lugo. Dove le regole vengono rispettate e quando qualcuno le infrange noi siamo soliti intervenire. Non si può dire la stessa cosa per quanto è accaduto a Roma il 2 giugno, quando c’è stato un assembramento di migliaia di persone, contrario a ogni regola di distanziamento, che tutta Italia ha potuto vedere. Un assembramento in cui il leader della Lega si è fatto fotografare a contatto con tante persone senza mascherina, che si dovrebbe indossare sempre quando ci sono persone sconosciute a stretto contatto con noi. Dico questo perché se il tema è quello degli assembramenti, non ci possono essere quelli buoni e quelli cattivi, quelli contro cui si tuona – magari perché sono organizzati da un gruppo di extracomunitari – e quelli che si lasciano andare perché li organizza la Lega. Le regole devono valere per tutti. Bianchi e neri. Lega o non Lega. Per questo non prendiamo lezioni dalla Lega di Lugo in tema di assembramenti e di regole. Ricordo ancora che a Lugo l’assembramento di quaranta persone è stato subito sciolto. A Roma l’assembramento della Lega e del centrodestra di migliaia di persone è stato lasciato correre. Due pesi e due misure. A voler essere precisi, il peso e la misura giusta sono quelli di Lugo, non quelli di Roma.”