Ss16. Chiusa la rampa della Classicana per il distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo

Sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” è provvisoriamente chiusa la rampa bidirezionale che consente l’innesto sulla strada statale 16 “Adriatica” in località Classe, a Ravenna.

Il provvedimento è stato disposto la scorsa notte dai Vigili del Fuoco in seguito al distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo superficiale (copriferro). I tecnici Anas sono intervenuti per tutte le verifiche del caso e per gli interventi di rimozione delle porzioni di calcestruzzo interessate. La riapertura è prevista nelle prossime ore.

Sul viadotto sono inoltre in fase di avvio i lavori di manutenzione programmata per il risanamento dell’opera, già affidati da Anas. L’avvio del cantiere è previsto entro giugno.

Il traffico proveniente dalla SS67 (porto di Ravenna) e diretto sulla SS16 “Adriatica” in direzione Rimini può immettersi sulla SS16 in direzione Ravenna/Ferrara e invertire la marcia alla successiva rotatoria (km 153,700)

Il traffico proveniente dalla SS16 (Ravenna/Ferrara) e diretto sulla SS67 in direzione porto di Ravenna deve proseguire in direzione Rimini e invertire la marcia alla rotatoria successiva (km 159).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.