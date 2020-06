Trovato cadavere in spiaggia a Lido di Classe

Alle 6 di questa mattina, mercoledì 10 giugno, sulla spiaggia di Lido di Classe un passante ha notato un corpo riverso sulla riva: sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono poi arrivati Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia, che hanno fatto partire le indagini: il cadavere rinvenuto è di un uomo di circa 40/50 anni, senza documenti e con addosso solo un mazzo di chiavi. Indossava pantaloni da tuta Adidas, canottiera e felpa colorata e ciabatte in plastica. Le Forze dell’Ordine invitano chi può avere informazioni a rivolgersi a loro. Dalle prime informazioni rinvenute, pare però che la causa della morte sia dovuta a un malore: il corpo dell’uomo infatti non presenta segni di violenza.