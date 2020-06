Crac Dentix: Sportello UGCons Romagna attiva azione di tutela giudiziaria per i clienti romagnoli

“Alcuni cittadini ci hanno contattato, disperati, per aver aperto un finanziamento, con rate da pagare e relativi interessi, per sostenere le cure e interventi programmati a bocca e denti presso la clinica Dentix”, che in Romagna ha sedi nelle principali città capoluogo, “ma in questi giorni è chiusa e con la catena spagnola proprietaria vicina al fallimento. Abbiamo affidato l’incarico ai nostri legali e ci stiamo attivando per attivare un’azione giudiziaria con relativa richiesta di risarcimento danni” afferma il responsabile dello sportello UGCons (Unione generale consumatori) della Romagna Filippo Lo Giudice.

“Alcuni clienti hanno acceso un finanziamento – spiega Lo Giudice – di alcune migliaia di euro e stanno continuando a pagare le rate senza ricevere più alcuna prestazione. Ed i cittadini temono che in caso di chiusura definitiva della clinica non vi sia più la possibilità di recuperare gli anticipi. La situazione del lockdown ha aggravato la situazione degli utenti e dal numero verde e sul sito web della società non sono stati forniti aggiornamenti certi, anche su richieste di urgenze sanitarie gravissime e a fronte di lavori odontoiatrici, molto impegnativi, già iniziati, ma mai completati”.

“In seguito alla mancata ripartenza, dopo la quarantena – prosegue Lo Giudice – la situazione ha messo in allarme gli utenti dei 60 studi dentistici presenti in Italia sotto il marchio del colosso spagnolo, alcuni, oltre Forlì, anche in altre città della Romagna: Ravenna, Faenza e Rimini, e dell’Emilia: Imola, Reggio Emilia, Piacenza, Carpi, e Ferrara. Secondo alcune fonti giornalistiche internazionali, Dentix Spagna avrebbe presentato in tribunale una istanza di pre-fallimento, in attesa di essere acquisita da un altro fantomatico gruppo estero. Ma c’è una data che dovrebbe fare chiarezza sul destino della catena di cliniche odontoiatriche: quella del 21 giugno, quando scadranno le ultime 5 settimane di cassa integrazione in deroga offerta dall’azienda al personale, e la questione riguarda anche i 400 dipendenti delle sedi italiane. In mancanza di comunicazioni certe, i pazienti saranno costretti a rivolgersi ad altri dentisti, con il prevedibile ed inevitabile aggravio delle spese già sostenute con Dentix”.

“Chiediamo ai cittadini coinvolti di scrivevi alla mail sportellodelconsumatore.romagna@ugcons.it o di chiamarci al numero telefonico 0543/31014 tutti i lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 ed i mercoledì dalle 15 alle 17.30, interverremo immediatamente con il nostro legale per attivarci a tutela dei diritti violati ai cittadini coinvolti in questa drammatica situazione nelle singole città di Forlì, Faenza, Rimini e Ravenna. Possiamo già dire che stiamo studiando e organizzando un’azione di tutela giudiziaria collettiva dei danneggiati della Dentix Italia con sede e filiali in Romagna” conclude Filippo Lo Giudice.