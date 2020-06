Nuovi punti luce e impianti più efficienti: a Voltana di Lugo proseguono gli interventi sull’illuminazione pubblica

Proseguono gli interventi di ristrutturazione dell’illuminazione pubblica a Voltana di Lugo con l’installazione di nuovi punti luce, dove prima non esistevano, e la sostituzione di quelli esistenti con impianti più efficienti e ad alto risparmio energetico.

Recentemente si è concluso un importante intervento in via Piantavecchia, che ha visto l’installazione di undici nuovi punti luce e l’efficientamento di altri tredici, sostituiti con sistemi più moderni. L’illuminazione è poi stata installata anche nella vicina via Stradoncello Pianta, che in precedenza ne era sprovvista, attraverso tre nuovi punti luce. La potenza media dei nuovi corpi Illuminanti è di 32 W, mentre quella delle lampade sostituite è di 125 W.

La ristrutturazione dell’illuminazione è arrivata anche in altre strade di Voltana. In via Traversagno sono stati sistemati due nuovi punti luce per migliorare la visibilità all’intersezione con la Sp 39 e la nuova illuminazione è stata posta anche all’intersezione con via Trotta, dove era assente. Inoltre, i lavori in corso in via Pastorella prevedono anche una nuova illuminazione pubblica, con l’installazione di 19 nuovi corpi illuminanti. La potenza media delle sorgenti luminose sarà a fine lavori di 42 W, in sostituzione delle precedenti che erano di 100 W.