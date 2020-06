Ravenna Bella di Sera, l’iniziativa di promozione turistica e commerciale della città, che quest’anno raddoppia i suoi appuntamenti con negozi aperti ed eventi di strada ogni mercoledì e venerdì sera, ha aperto le danze ieri, mercoledì 10 giugno. L’esordio è stato un po’ in sordina: ancora il calendario degli eventi non è partito, le temperature non erano delle più invitanti, ma i ravennati hanno cominciato a riappropriarsi della città anche per la passeggiata serale.

“È stata una serata interlocutoria – conferma Mauro Tagiuri, presidente di Confesercenti Ravenna e proprietario dei due omonimi negozi di abbigliamento in via Cavour e via Cairoli – , non c’era tantissima gente però da qualche parte bisognerà pure iniziare, sono convinto che le prossime serate andranno meglio. Quel che conta è che abbiamo dato un segnale: abbiamo voglia di ripartire, noi ci siamo”.

Non tutti i negozianti hanno aderito, si può dire però che più della metà degli esercenti del centro storico erano aperti, la quasi totalità dei negozi di abbigliamento e dei ristoranti. “Si è sentita la mancanza dei turisti, ma Ravenna era certamente molto più viva ed accogliente del solito. È la strada giusta da perseguire”, conclude Tagiuri.