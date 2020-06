Polizia di Faenza denuncia 36enne per guida in stato di ebrezza senza patente

La Polizia ha indagato B.D., 36enne cittadino albanese per i reati di guida in stato di ebrezza e con patente revocata e sottoposta a prevenzione. Alcuni giorni fa, in via Scalo Merci, agenti di Faenza hanno proceduto al controllo di un’auto, con a bordo il solo conducente.

Quest’ultimo, che si trovava alla guida dell’auto di proprietà della madre, ha manifestato sin da subito gli evidenti sintomi di uno stato di ebrezza alcolica. L’uomo è stato identificato per B.D., cittadino albanese di 36 anni in regola con le norme sul soggiorno, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e per guida in stato di ebrezza.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati, B.D. è risultato destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa, dal Questore di Ravenna nel 2012, e di un provvedimento di revoca della patente di guida emesso nel febbraio scorso dal Prefetto di Ravenna.

Nella circostanza il 36enne è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico da una Pattuglia della Polizia Municipale di Faenza, ove è stato riscontrato un valore pari a 2,43 g/l. Pertanto, B.D. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di guida in stato di ebrezza e con patente revocata di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.