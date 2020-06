Pusher e fornitori s’incontrano a Porto Fuori: 4 arresti e oltre un etto di cocaina sequestrata

I Carabinieri di Lido Adriano, nella tarda serata del 9 maggio, hanno arrestato 3 cittadini albanesi, rispettivamente di 35, 37 e 39 anni e un 37enne tunisino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e sequestrato di oltre 100 grammi di cocaina.

È il risultato di un’operazione che è partita dalla quotidiana attività di controllo del territorio: i militari infatti hanno individuato un noto spacciatore nell’abitato di Porto Fuori, in evidente attesa di un “incontro”. Gli investigatori, dopo aver seguito ed assistito a dei movimenti sospetti, avvenuti tra lo stesso e altri tre uomini giunti poco dopo, hanno deciso di intervenire e hanno così rinvenuto la droga.

Le conseguenti perquisizioni hanno permesso di trovare altri 8 grammi di hashish e la somma di 1500 euro in contanti. La droga è stata sequestrata, mentre i protagonisti della vicenda sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ieri, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale Ravennate ha confermato per i quattro la custodia cautelare in carcere.