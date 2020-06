Muratore precipita da impalcatura a Punta Marina: è grave

Un altro infortunio sul lavoro nel ravennate: alle 13.54 di oggi, venerdì 12 giugno, a Punta Marina tra via dell’Amo e via del Pescatore un muratore 45enne è caduto da un’impalcatura nel cantiere dove stava lavorando. Subito soccorso dai sanitari del 118 giunti su posto, l’uomo è stato ricoverato col codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Medicina del Lavoro per le indagini del caso.

