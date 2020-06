Cervia. Allerta meteo gialla per temporali domenica 14 giugno

Allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile (n° 044/2020) per il territorio di Cervia, valida fino alle ore 24 di domenica 14 giugno per temporali. In particolare nelle prime ore di domenica si prevedono fenomeni temporaleschi sulla riviera Romagnola.

Il Comune di Cervia raccomanda di seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/