Al via lunedì 15 giugno campagna radiofonica promozionale per le Terme dell’Emilia-Romagna. In distribuzione la nuova Guida

Con il claim “Terme dell’Emilia Romagna, perfetto equilibrio di salute e relax” da lunedì 15 giugno inizia l’azione promozionale radiofonica delle Terme dell’Emilia Romagna, che hanno riaperto nel rispetto di tutte le misure di sicurezza post Covid19. Lo spot radiofonico, della durata di trenta secondi, sarà messo in onda dal 15 giugno al 3 luglio su Rai Radio 1 (3.657.000 ascoltatori nel giorno medio) e Rai Radio 2 (2.586.000 ascoltatori nel giorno medio) per complessivi 7 passaggi al giorno. Entro il 31 dicembre si prevedono altre 12 settimane di programmazione su radio nazionali e attività di comunicazione sui quotidiani del Centro e Nord Italia. La campagna è pianificata da APT Servizi Emilia Romagna in collaborazione con il COTER (Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna).

Lo spot rilancia – in un dialogo a due voci – la “ricetta” per essere sempre in salute e in piena energia, grazie alle proprietà benefiche di zolfo, iodio e acqua termale presenti nei 24 Centri termali dell’Emilia Romagna. Questi Centri, che sono presenti in 19 località e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, completano la loro offerta di salute con la presenza di rigeneranti piscine termali e percorsi benessere.

«Nell’attuale fase storica – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – la parola benessere acquista una valenza nuova. Per italiani e stranieri è il momento di volersi bene, di rigenerarsi riempiendo gli occhi di bellezza e tranquillità. Le Terme dell’Emilia-Romagna sono pronte, in sicurezza, a rispondere alle diverse esigenze in termini di benessere, salute, relax e remise en forme e, lo spot radiofonico, rilancia in modo efficace tutto questo”. Questa campagna promozionale a sostegno della nostra offerta turistica termale fa parte di una strategia di comunicazione più ampia per rilanciare, da Piacenza a Rimini, il turismo post lockdown che vede il sostegno e il coinvolgimento di Regione, APT Servizi e Destinazioni Turistiche. E’ una campagna promozionale affidata a conosciuti e apprezzati testimonial: Stefano Accorsi (per il circuito emiliano delle città d’arte, della cultura e del cineturismo), Paolo Cevoli per la Romagna, Alberto Tomba, Stefano Baldini e Davide Cassani per lo sport e le attività all’aria aperta».

Terme dell’Emilia Romagna: regalo della natura a due passi da casa



Un’offerta di benessere unica per varietà e proposte, da godere appieno circondati dalle eccellenze UNESCO delle Città d’Arte, dai suggestivi scenari dell’Appennino e della Riviera Adriatica, dai borghi dell’entroterra e dai musei aziendali e circuiti della Motor Valley emiliano romagnola. L’ideale percorso alla scoperta dei Centri Termali dell’Emilia Romagna inizia dalla provincia di Parma, che ne conta cinque. A Salsomaggiore Terme da segnalare le Terme di Salsomaggiore (www.termedisalsomaggiore.it), il Centro Termale Baistrocchi e Hotel Valentini (www.termebaistrocchi.it) e le Terme di Tabiano (www.termeditabiano.it); a Monticelli Terme le Terme di Monticelli (www.termedimonticelli.it), a Sant’Andrea Bagni (Madesano) le Terme di Sant’Andrea (www.medicalthermae.it).

Nel Reggiano sono presenti le Terme di Cervarezza (cervarezzaterme.blogspot.com a Cervarezza Terme) e nel modenese le Terme della Salvarola (www.termesalvarola.it a Sassuolo). Nel bolognese si trovano le Terme di Castel San Pietro (www.termedicastelsanpietro.it, a Castel San Pietro Terme), le Terme di Porretta (www.termediporretta.it, Alto Reno Terme), le Terme dell’Agriturismo (www.villaggiodellasalute.it, a Monteterenzio) mentre nel capoluogo sono attive (www.maretermalebolognese.it) le Terme Felsinee e le Terme di San Luca. Nel Ferrarese, a Lido delle Nazioni, è presente Thermae Oasis SPA (www.thermaeoasis.it).



Nel capoluogo della Provincia di Ravenna si trovano le Terme di Punta Marina (www.termepuntamarina.com), a cui si aggiungono a Cervia le Terme di Cervia (www.terme.org) e a Riolo Terme le Terme di Riolo (www.termediriolo.it).

Nella provincia di Forlì-Cesena da segnalare, a Castrocaro Terme e Terra del Sole, le Terme di Castrocaro (www.termedicastrocaro.it), a Bertinoro il Grand Hotel Terme della Fratta (www.termedellafratta.it) mentre sono tre gli stabilimenti termali a Bagno di Romagna: Rosèo Euroterme Wellness Resort (www.euroterme.com), Thermae Santa Agnese (www.termesantagnese.it), Grand Hotel Terme Roseo (www.termeroseo.com).

Due, infine, le realtà presenti nel Riminese: Riminiterme (www.riminiterme.com) e Riccione Terme (www.riccioneterme.it).

In occasione della campagna promozionale radiofonica si svolgerà anche il lancio della nuova “Guida alle Terme dell’Emilia Romagna” realizzata dal COTER (Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna). Lo spot inviterà a telefonare al numero verde 800.88.88.50 per richiedere gratuitamente la nuova “Guida alle Terme dell’Emilia Romagna”, importante strumento (pieno di informazioni e indirizzi utili) per conoscere questa offerta termale d’eccellenza.

E’ possibile richiedere la Guida anche tramite il link: www.termemiliaromagna.it/guida.