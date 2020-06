Solarolo. Frontale tra auto: un morto e 70enne ferito grave

Poco prima delle 15, in via Madonna della Salute (direzione Lugo) a Solarolo s’è registrato un frontale tra due auto. A perdere la vita l’uomo al volante di una Fiat Panda (vecchio modello) di 48 anni e originario di Castel Bolognese. Non è stato facile risalire alle generalità del deceduto poiché i dati rinvenuti nel libretto all’interno della vettura non coincidevano con le sembianze del cadavere rinvenuto. L’altro conducente rimasto coinvolto nel sinistro era al volante di una Ford Fiesta (in direzione Solarolo) e si tratta di un lughese classe 1947, trasportato attraverso elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con ferite di grave entità. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche un’auto medica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani.