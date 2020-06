Villanova di Bagnacavallo. Sabato 13 giugno all’Ecomuseo Il Sabato del Villaggio.Incontriamoci in cucina

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone per il 13 giugno dalle 16 alle 20 Il Sabato del Villaggio. Incontriamoci in cucina e usciamo a cena fra i capanni, in collaborazione con la condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna. Alle 16 è prevista l’accoglienza dei partecipanti con la presentazione della giornata accompagnata da un estratto rigenerante.

Seguirà l’incontro I segreti dell’orto con Fabio Benzoni su stagionalità, filiera corta e come non usare pesticidi nell’orto. Ci sarà poi un laboratorio pratico di cucina condotto dallo chef Federico Scudellari, durante il quale i partecipanti prepareranno le portate della cena finale che prevede Panzanella mediterranea, Crespella bianca di melanzane con pesto di rucola e datterini, Uovo soufflé su nido di zucchine e croccante alle mandorle e Sorbetto alle fragole, in abbinamento a vini del territorio. Ciascun partecipante potrà portare un ospite.

La conclusione si terrà presso l’Etnoparco in mezzo ai capanni ad apparecchiare i tavoli per la cena, accogliere gli ospiti, brindare con un calice di benvenuto e assaggiare le preparazioni fatte dai corsisti.

Il corso e la cena si svolgeranno secondo i protocolli di sicurezza anticontagio Covid-19. Costo: corso più cena 50 euro; solo cena 30 euro.

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1. Informazioni e prenotazioni: 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com

Sempre presso l’Etnoparco delle Capanne, l’Ecomuseo delle Erbe Palustri propone ogni giorno da martedì a domenica alle famiglie con bambini gite di due ore, per un massimo di dieci persone, da effettuare durante gli orari di apertura del museo dietro prenotazione allo 0545 47122 oppure via mail a erbepalustri.associazione@gmail.com.