A Ravenna un nuovo caso di Covid e un decesso. 17 i nuovi positivi in Regione

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17 di domenica 14 giugno

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 14 giugno si registrano 17 nuovi positivi. Di questi 14 sono asintomatici, individuati grazie agli screening regionali (nell’ultimo giorno sono stati fatti circa 1.213 test). Dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 28.073 casi di positività. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 6.137 per un totale di 407.039 tamponi dall’inizio della pandemia.

I CASI ATTIVI – Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.637 (-90 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o che sono senza sintomi sono complessivamente 1.431, meno 89 rispetto a ieri.

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 14 (meno 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid oggi sono 192.

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 22.232 (+102).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi, tre uomini e due donne(4.204 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 decessi si sono avuti in provincia di Parma e 1 in quella di Reggio Emilia, 1 decesso in provincia di Ravenna e 1 in quella di Rimini. Nessun decesso nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza e da fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.523 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3.606 a Parma (+7), 4.970 a Reggio Emilia (+ 2), 3.932 a Modena (nessun nuovo caso), 4.700 a Bologna (+5); 402 a Imola (+ 2); 1.007 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.933 (+1), di cui 1.035 a Ravenna (+1), 948 a Forlì (nessuno nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.168 a Rimini (nessun nuovo caso). I 1.035 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia 57 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

455 Ravenna

133 Faenza

79 Cervia

68 Lugo

62 Russi

31 Alfonsine

40 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

12 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

21 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara NB: la somma dei casi non corrisponde a 1.035, bensì a 1.037 (c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi) L’informativa delle autorità sul nuovo caso e sul decesso a Ravenna Per la giornata di oggi per il territorio provinciale di Ravenna è stato comunicato un nuovo caso di positività. Si tratta di una paziente di sesso femminile, in isolamento domiciliare e asintomatica, la cui positività è stata rilevata a seguito di tampone effettuato per screening sierologico positivo. Si è verificato inoltre, purtroppo, il decesso di una paziente di sesso femminile di 86 anni, da tempo malata. Non si sono verificate guarigioni. Sono circa 70 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.