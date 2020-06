Alle 19.44 di ieri sera, sabato 13 giugno, a Borello di Castel Bolognese, su via Borello all’angolo con via Fantina, una Ford Fusion è uscita di strada cappottandosi e finendo contro un terrapieno.

Nel terribile impatto sono rimasti feriti il conducente dell’auto, un uomo di 54 anni, e la piccola che viaggiava con lui, di appena 4 anni.

Subito soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze, auto medica ed elicottero da Bologna, coadiuvati nell’estrazione dai Vigili del fuoco, hanno poi ricoverato entrambi i feriti all’Ospedale Bufalini di Cesena, l’uomo in codice 2 mentre la bimba in codice 3 di massima gravità. Sul posto anche la Polizia locale Romagna faentina per i rilevi del caso.