Ravenna. Partita la demolizione del Ponte Teodorico: ecco le riprese dei lavori

Come annunciato ieri, 13 giugno, ha preso il via la demolizione del vecchio ponte Teodorico, a Ravenna, il cavalca-ferrovia che sovrasta i binari: in questo breve video si può vedere l’inizio dei lavori.

L’opera di demolizione proseguirà nei prossimi fine settimana di giugno (20/21 e 27/28), durante i quali il traffico ferroviario sarà parzialmente sospeso sulle linee Castelbolognese – Ravenna, Ferrara – Ravenna e Faenza – Ravenna (qui tutti i dettagli su come cambierà la circolazione ferroviaria e stradale: INFO VIABILITÀ )

I lavori per la realizzazione del nuovo ponte Teodorico , da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con un proprio investimento da oltre 9 milioni di euro, nell’ambito degli accordi sottoscritti con il Comune di Ravenna, l’Autorità Portuale e la Regione Emilia Romagna, sono iniziati lunedì 8 giugno (qui tutti i dettagli sui lavori: DETTAGLI SUI LAVORI )