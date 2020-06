A Ravenna un nuovo caso di Covid, una donna asintomatica scoperta con test sierologico. 11 i nuovi positivi in Regione con 4.000 tamponi

5.102 a Bologna e Imola (+ 5)

a Bologna e Imola (+ 5) 4.971 a Reggio Emilia (+ 1)

a Reggio Emilia (+ 1) 4.523 a Piacenza (nessun nuovo caso)

a Piacenza (nessun nuovo caso) 3.933 a Modena (+ 1)

a Modena (+ 1) 3.609 a Parma (+ 3)

a Parma (+ 3) 2.168 a Rimini (nessun nuovo caso)

a Rimini (nessun nuovo caso) 1.036 a Ravenna (+ 1)

1.007 a Ferrara (nessun nuovo caso)

a Ferrara (nessun nuovo caso) 948 a Forlì (nessuno nuovo caso)

a Forlì (nessuno nuovo caso) 782 a Cesena (nessun nuovo caso)

I 1.036 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

57 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

456 Ravenna (+ 1)

133 Faenza

79 Cervia

68 Lugo

62 Russi

40 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castel Bolognese

21 Fusignano

16 Cotignola

12 Massa Lombarda

11 Brisighella

8 Conselice

8 Riolo Terme

6 Solarolo

4 Sant’Agata sul Santerno

2 Casola Valsenio

1 Bagnara

NB: la somma dei casi non corrisponde a 1.036, bensì a 1.038 (c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi)

L’informativa delle autorità sul nuovo caso a Ravenna

Per la giornata di per il territorio provinciale di Ravenna è stato comunicato un nuovo caso di positività. Si tratta di una donna, in isolamento domiciliare e asintomatica, la cui positività è stata rilevata a seguito di screening. Non si sono verificati decessi, mentre ci sono state 3 guarigioni complete.