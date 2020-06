Cervia. Giudizio “eccellente” per le acque del litorale

In seguito ai prelievi effettuati nei punti di campionamento delle zone del litorale cervese e della valutazione tecnica effettuata l’8 giugno 20202 dal Dipartimento di Sanità pubblica della Ausl di Ravenna, in collaborazione con Arpae, le acque di balneazione del Comune di Cervia sono state classificate come acque di qualità “eccellente”.

“La qualità delle acque di balneazione è un elemento importante per lo sviluppo sostenibile del turismo – sottolineano dal Comune -. In Emilia-Romagna da quasi un trentennio si effettua un attento monitoraggio delle acque marine che ha consentito di attuare opportune mitigazioni degli impatti. La verifica della qualità delle acque in riferimento al loro uso ricreativo viene effettuata per mezzo di indicatori chimici, fisici e microbiologici. Sono diversi elementi presi in analisi, tra cui: i punti di monitoraggio sono fissati all´interno di ciascuna acqua di balneazione dove si prevede ci sia “il più elevato rischio di inquinamento o maggior afflusso di bagnanti” e vengono determinati 2 parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Sezioni Provinciali Arpa di costa e le rispettive AUSL, pubblica mensilmente il Bollettino della balneazione (http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=243) relativo al monitoraggio di tutto il tratto di costa emiliano – romagnolo.