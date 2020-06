Faenza. Perde controllo della moto finendo contro recinzione: 41enne riporta gravi ferite

Verso le ore 2, nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 giugno 2020, all’incrocio fra via Donizetti e via Wagner a Faenza, un uomo di 41 anni stava percorrendo via Donizetti a velocità sostenuta su una potente moto. Dopo aver perso il controllo del bolide e aver strisciato sull’asfalto per diverse decine di metri, ha prima urtato una Fiat Punto parcheggiata e poi terminato la sua corsa contro la recinzione di un abitazione all’incrocio con via Wagner.

A seguito dell’urto la moto è andata in fiamme rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con due squadre. Immediati anche i soccorsi del 118 giunti con ambulanza e auto medica, e dopo aver stabilizzato il giovane, rimasto sempre cosciente, l’hanno trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità ma non in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia di Stato.