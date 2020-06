Omicidio Tani. Detenuto “torturato”: chiesto rinvio a giudizio per tre agenti

Come riporta un articolo de La Nuova Ferrara, tre agenti di Polizia penitenziaria sono accusati del reato di tortura nei confronti di Antonio Colopi, all’epoca dei fatti (nel 2017) detenuto nel carcere ferrarese per l’omicidio del cuoco Ugo Tani – avvenuto nel 2016 a Pinarella – e successivamente trasferito a Reggio Emilia. Secondo la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla pm Isabella Cavallari (l’udienza preliminare è fissata per il 9 luglio), durante una perquisizione nella cella il detenuto sarebbe stato oggetto di un “trattamento inumano e degradante per la dignità della persona” per essere stato fatto “denudare e inginocchiare, e in quella posizione percosso”.