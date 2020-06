Piscina comunale di Ravenna: ancora tre mesi prima di un secondo sollevatore per le persone con disabilità

La piscina comunale di Ravenna ha visto, nel corso degli ultimi anni, l’avvicendarsi di diverse gestioni. Questa discontinuità ha probabilmente provocato il rallentamento di lavori di manutenzione e di adeguamento all’interno della struttura. Tutto questo a discapito dell’utenza, in maniera particolare delle persone con disabilità che, a causa della mancanza di alcuni accorgimenti indispensabili, non possono frequentare la piscina cittadina. È di qualche tempo fa l’appello dei genitori di una ragazza, alla quale le difficoltà motorie impediscono una normale fruizione di tutte le vasche, non essendoci un sollevatore mobile adatto alla necessità. Il vecchio gestore si rese disponibile a trovare, congiuntamente all’Amministrazione comunale, una soluzione al problema. A distanza di quasi un anno, in prossimità della stagione estiva, i genitori della ragazza hanno da poco verificato che non vi è ancora nulla di quanto promesso. In una circostanza analoga, la nuova dirigenza ha tenuto a precisare d’esser subentrata di recente nella gestione precedente, sottolineando che l’immobile è di proprietà dell’Amministrazione comunale, cui spettano tutte le messe a norma. Al momento, sono state installate due nuove docce calde esterne, come da protocollo anti covid, per poter permettere agli utenti di non affollare gli spogliatoi e le docce, una delle quali è fruibile anche dai disabili.

Giova ricordare sommariamente che la normativa vigente fa riferimento in particolare al Decreto Ministeriale n. 236/89, che richiede espressamente che gli ambienti destinati ad attività sportive debbano essere accessibili e che per le piscine in special modo va garantito il requisito di accessibilità a tutti. La progettazione di queste ultime deve osservare i seguenti parametri: parcheggi, ingressi, percorsi, collegamenti verticali, servizi igienici, spogliatoi, accesso alla vasca, per il quale la presenza dei sollevatori può essere utile anche per persone con disabilità motorie o con disturbi funzionali rilevanti.

Il consigliere comunale Emanuele Panizza, gruppo misto, ha sollevato il problema in un Question Time in Comune, sollecitando l’Amministrazione a farsi celermente carico dell’adeguamento dell’impianto alle disposizioni legislative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nella risposta dell’Assessorato competente del Comune si legge testualmente: “in riferimento al suo Question Time dell’8 giugno, avente per oggetto: “Sollevatore per disabili – piscina comunale”, sono a comunicarle quanto segue. Per quanto riguarda il secondo sollevatore presso la piscina comunale, il Servizio Edilizia Pubblica è orientato all’acquisto di un sollevatore mobile di cui si sono valutate le caratteristiche. Sono disponibili i fondi e si procederà all’acquisto tramite MEPA dopo aver effettuato una prova sul posto dell’attrezzatura con il fornitore. Si prevede l’arrivo dell’attrezzatura entro 90 giorni”.

Per le persone diversamente abili si profila dunque un prolungamento forzato della “quarantena”. In commercio, esistono diversi tipi di ausili che agevolano l’entrata in acqua delle persone con disabilità, adatti sia per piscine coperte che all’aperto. Tecnicamente questi mezzi possono essere costituiti da un seggiolino sul quale va trasferita la persona che scende nella vasca, ovvero da un dispositivo di sollevamento che consente lo spostamento in vasca della persona sulla carrozzina utilizzata per la doccia, in tal caso non vi è necessità di compiere la manovra del trasferimento. Malgrado i costi non risultino proibitivi, serviranno altri tre mesi per provvedere alla messa in atto di un’opera la cui realizzazione era già stata preventivata lo scorso anno.