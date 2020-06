Continua il tempo incerto che ha caratterizzato il week end: sereno variabile. con possibili piogge sulla provincia Ravenna oggi, martedì 16 giugno, secondo le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna.

Al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino attorno a 17 °C, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 20 (costa) e 30 km/h (rilievi). Mare poco mosso, dalla sera mare calmo.