Incidente a Cervia sulla rotatoria della Ss16 Adriatica. Giovane scooterista ricoverato in elimedica al Bufalini

Incidente stradale a Cervia, intorno alle 8 di mercoledì 17 giugno, sulla rotonda che collega la SS16 a Via Martiri Fantini. Un ragazzo di origine senegalese, che viaggiava in sella ad uno scooter, è stato urtato da un’auto. In seguito alla collisione il ragazzo è precipitato sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l’ausilio dell’elimedica, che dopo le prime cure sul posto ha deciso per il trasportato del giovane al Bufalini di Cesena per effettuare ulteriori accertamenti. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica.