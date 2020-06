Incontri online sul futuro del Mercato Coperto di Bagnacavallo: si parla di mercati cittadini e spazi ibridi

Prosegue giovedì 18 giugno il ciclo di appuntamenti online dal titolo Il mercato del giovedì, promosso nell’ambito del percorso partecipativo curato dal Comune di Bagnacavallo e dall’associazione Spazi Indecisi per decidere assieme a cittadini, associazioni e imprese il futuro dell’ex Mercato Coperto di via Baracca.

Inaugurato giovedì 11 giugno con un incontro di presentazione, il ciclo proseguirà giovedì 18 giugno alle 18 con Come sarà il Mercato Coperto? Mercati cittadini e spazi ibridi. Interverranno Ginevra Errico, community manager di Ex Fadda – L’officina del sapere a San Vito dei Normanni, Puglia, uno spazio pubblico per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione sociale e Franca Fiorini, che si occupa di gestione di mercati alimentari a km zero.

Durante l’incontro si discuterà di esperienze concrete che potranno essere uno stimolo per le riflessioni dei cittadini sulla futura gestione dello spazio di via Baracca. Gli spettatori potranno intervenire ponendo in diretta, nei commenti, domande e riflessioni.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook del Comune e del progetto Mercato Coperto Bagnacavallo e sul canale YouTube del Comune, dove resterà visibile anche nei giorni successivi.

Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 25 giugno con Come raccontare un luogo insieme alle sue comunità? Esperienze di reti per il turismo.

Per informazioni:

www.mercatocopertobagnacavallo.it

mercatocopertobagnacavallo@gmail.com

Fb: @mercatocopertobagnacavallo