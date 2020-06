Lavori in via Gherardi a Lugo: strada chiusa per tutto giovedì 18 giugno

Giovedì 18 giugno dalle 8 alle 18 in via Gherardi, a Lugo, ci saranno alcune modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra viale Manzoni e viale Marconi per consentire alcuni lavori.

In questa giornata in via Gherardi ci sarà il divieto di transito nel tratto compreso tra viale Marconi e viale Manzoni (eccetto residenti), mentre in via Gherardi divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 34 al civico 42. I veicoli che percorrono viale Marconi nell’unica direzione di marcia dovranno proseguire diritto o svoltare a sinistra all’intersezione con via Gherardi.