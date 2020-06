Ravenna. Iniziato il processo per l’omicidio Minguzzi. Stabilire la verità dopo 33 anni

Quest’oggi, 17 giugno, ha avuto inizio nella Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna il processo per l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, ex carabiniere di leva a Mesola il cui corpo senza vita venne trovato incatenato nel Po di Volano nell’aprile del 1987. Minguzzi, studente universitario, proveniente da una famiglia di imprenditori di Alfonsine, venne rapito e venne chiesto un riscatto di 300 milioni di lire alla famiglia.

Un cold case, rimasto irrisolto per 33 anni. Nel 2018 il procuratore di Ravenna Alessandro Mancini ed il Pm Marilù Guattelli riaprirono le indagini, su richiesta della famiglia, indagini che grazie ad attente analisi hanno portato ad una svolta, e che hanno portando oggi a giudizio Alfredo Tarroni, 63 anni, idraulico residente ad Alfonsine e due ex carabinieri, Orazio Tasca, 55 anni di Gela ma residente da anni a Pavia e di Angelo Del Dotto, 56 anni, originario di Ascoli Piceno e residente ad Alfonsine. I tre dovranno ora rispondere di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere in concorso.

Il delitto Minguzzi, un caso irrisolto

La vittima, Pier Paolo Minguzzi, era un giovane benestante imprenditore locale nel settore del commercio e della lavorazione della frutta: dopo avere accompagnato a casa la fidanzata, quella notte fra il 20 e il 21 aprile 1987 scomparve senza lasciare traccia; la sua autovettura venne ritrovata l’indomani mattina in una via del centro di Alfonsine, regolarmente parcheggiata. Nei giorni successivi la scomparsa del ragazzo, la sua famiglia ricevette la richiesta di pagamento di un riscatto per 300 milioni di lire. Ma il 1° maggio 1987 il corpo senza vita del giovane venne rinvenuto nel Po di Volano, in provincia di Ferrara: era legato ad una inferriata del peso di 16 kg. Furono fatte tante indagini, ma il caso non fu mai risolto. Nessun indagato, nessun processo, nessun colpevole. Il fascicolo contro ignoti rimase per anni a ingiallire, per essere poi archiviato nel 1996.

Le indagini, effettuate dalla Squadra Mobile di Ravenna con la collaborazione del Servizio Centrale Operativo di Roma, sono state riaperte invece sul finire del 2017, con provvedimento del Procuratore della Repubblica, su richiesta della famiglia della vittima e sono consistite principalmente in una minuziosa analisi di quanto già in atti e all’escussione di varie persone infornate sui fatti, anche in relazione ad un analogo grave accadimento, avvenuto circa tre mesi dopo nella medesima cittadina, che vide coinvolti i tre indagati in un’estorsione ai danni di un altro noto imprenditore dell’ortofrutta di Alfonsine, , Roberto Contarinie, che ebbe come epilogo la morte di un giovane carabiniere del luogo.

Sull’asfalto cadde in quel caso il ventritreenne Sebastiano Vetrano. Per quel delitto la banda fu catturata e condannata a pene comprese fra i 22 anni e mezzo e i 25. Ebbene, la Procura della Repubblica è convinta che tre mesi prima gli stessi avessero rapito e ucciso Pier Paolo Minguzzi. Sempre a scopo estorsivo.

L’attività investigativa svolta – aveva dichiarato il Procuratore Mancini – ha infatti evidenziato significativi elementi comuni tra i due gravi fatti delittuosi e la sussistenza di un importante quadro indiziario nei confronti dei tre indagati, motivi che hanno determinato l’Autorità Giudiziaria inquirente a procedere nei loro confronti.