Scontro tra un’auto e una moto nel faentino: muore centauro

Alle 8,45 di questa mattina, mercoledì 17 giugno, sulla strada statale Brisighellese all’incrocio con via Accarisi (allo svincolo con Pieve Cesato) nel faentino, è avvenuto un brutto scontro tra una Nissan Micra e una moto: nell’impatto purtroppo è deceduto il 66enne alla guida dello ‘scooterone’. La 76enne alla guida della vettura è stata invece soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza e portata in ospedale con codice di media gravutà. Sul posto anche la Polizia Locale della Romagna Faentina per far luce sulle dinamiche della terribile vicenda.

