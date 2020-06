Delitto Chianese: archiviata per ora l’indagine. Le prove a carico di Igor il Russo non sono schiacchianti

Le prove che Norbert Feher, meglio conosciuto come “Igor il Russo”, sia stato l’esecutore dell’omicidio di Salvatore Chianese – la guardia giurata 42enne trovata cadavere all’interno della Cava Manzona di Cervia nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2015 – non sono schiaccianti. Questo il motivo per il quale il processo è stato attualmente archiviato, come riporta Il Resto del Carlino di Ravenna in data odierna, con un articolo a firma di Andrea Colombari.

Le indagini effettuate sui tabulati telefonici del sospettato hanno permesso di accertare la presenza di Igor il Russo in zona, ma senza riuscire ad indicare con precisione la data dell’omicidio. Il processo potrebbe però essere riaperto in ogni momento, se emergessero nuovi elementi più certi a carico di Feher, cosa che non sarebbe stata possibile nel caso in cui il serbo fosse stato assolto in un attuale processo.