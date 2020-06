“Giù le mascherine tutti a scuola”: striscioni di provenienza misteriosa a favore del rientro a scuola anche nel ravennate

È comparso in mattinata e, oltre al messaggio che comunica, se ne sa poco. “Nel Paese della bugia, la verità è una malattia. Giù le mascherine, tutti a scuola”, questo il concetto veicolato con uno striscione, trovato appeso in via Ravegnana all’altezza del paese di Coccolia, tra Ravenna e Forlì, oggi, giovedì 18 giugno.