Ravenna, venerdì 19 giugno non sarà possibile utilizzare l’ingresso storico dell’Ospedale in via Missiroli 10

Ausl Romagna informa la cittadinanza che nella giornata di domani, venerdì 19 giugno, per motivi tecnici legati all’allestimento necessario per il concerto in memoria dei pazienti e delle persone decedute per Covid 19 che si terrà in serata, non sarà possibile utilizzare l’ingresso storico dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” situato in via Missiroli 10, né usufruire dei relativi posti auto. Saranno ovviamente operativi tutti gli altri accessi e parcheggi.