Sgominata a Siena banda bulgara dedita ai furti di macchinari industriali. Aveva colpito anche in provincia di Ravenna

Aveva colpito anche a Ravenna la banda bulgara, dedita al furto di macchinari industriali dai capannoni di aziende, sgominata nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Siena.

I militari senesi sono riusciti a far scattare le manette ai polsi a nove persone, tutti cittadini bulgari, anche grazie all’aiuto delle forze dell’ordine della nazione balcanica. Nei confronti dei nove criminali sono stati emessi dei mandati di arresto internazionali per associazione a delinquere. In totale sono 16 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena.

Le indagini collegano la banda a più di 40 colpi consumatisi in tutta Italia, nelle province di Siena, Arezzo, Ancona, Ravenna, Verona, Brescia, Pesaro Urbino, Milano, Lecco, Rovigo, Padova, Piacenza, Firenze, Parma, Macerata, Asti e Teramo nell’arco temporale tra settembre 2018 e aprile 2020.

Il modus operandi era studiato in ogni dettaglio: la banda criminale, dopo aver individuato gli obiettivi da colpire, selezionati accuratamente tra imprese che utilizzano macchinari di ultima generazione, autoarticolati o che lavorano l’ottone, predisponeva delle batterie operative composte da trasfertisti abitualmente domiciliati in Bulgaria, i quali raggiungevano l’Italia per portare a termine il colpo. Poi la refurtiva, spesso merce di alto valore tecnologico, veniva trasferite su tir in Bulgaria dove veniva ricettata.