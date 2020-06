Lugo: a Villa Ortolani la presentazione dell’almanacco di Voltana

Sabato 20 giugno torna, in una data e in uno scenario inediti, il tradizionale appuntamento della presentazione dell’Almanacco. L’appuntamento, solitamente inserito nel calendario della Settimana Voltanese, si svolgerà alle 20.30 nel cortile di Villa Ortolani.

Nell’occasione sarà anche presentata la mostra fotografica “Volti di casa nostra”, curata da Mirco Villa: 25 foto, formato 50×70, saranno esposte dal 20 giugno fino a tutto il mese di agosto nelle vetrine degli esercizi di Voltana. Questo materiale rappresenta una minima parte dell’immenso archivio fotografico di Elio Foschini e Paolo Cavani i quali, in decenni di attività artistica, hanno raccontato la storia della comunità voltanese.

La serata sarà anche l’occasione per parlare delle iniziative del Club delle cucitrici di Voltana che, dopo essersi cimentate con l’albero di Natale all’uncinetto, nel corso dell’emergenza sanitaria hanno realizzato mascherine per i cittadini e cuffie per il personale sanitario. Nel corso dell’incontro le cucitrici consegneranno al sindaco di Lugo Davide Ranalli una mascherina personalizzata con lo stemma del Comune di Lugo e il contributo di 3mila euro donato all’ospedale di Lugo.

Saranno presenti alla serata il sindaco Davide Ranalli, la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella Valeria Monti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Banca del Monte di Lugo Raffaele Clò, il curatore della mostra fotografica Mirco Villa e Ombretta Toschi del Club delle cucitrici.

Nel rispetto delle normative per contrastare la diffusione del Covid-19, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 (orario d’ufficio). Ogni partecipante dovrà inoltre indossare la mascherina. In caso di maltempo la serata di svolgerà nella Sala comunale polivalente (primo piano della Casa del popolo).